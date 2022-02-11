Глава федерации кёрлинга РФ назвал шикарной победную игру против Дании

Матч мужской сборной России по кёрлингу против Дании получился шикарным для нашей команды, но давать какие-то прогнозы пока не стоит. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

"Игра красивая. Уверенная. Шикарная игра! Ошибка Дании перевернула всю игру и мы этим воспользовались. Скажем так, чтобы не обижать датчан. Не хочу давать прогнозы, чтобы не сглазить! Нужно набраться чуть-чуть терпения и дождаться второй половины турнира", — заявил Свищев.