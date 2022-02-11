Глава федерации кёрлинга РФ назвал шикарной победную игру против Дании
Напомним, наша мужская команда сумела одолеть скандинавов, решив судьбу встречи буквально в одном энде.
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Матч мужской сборной России по кёрлингу против Дании получился шикарным для нашей команды, но давать какие-то прогнозы пока не стоит. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.
"Игра красивая. Уверенная. Шикарная игра! Ошибка Дании перевернула всю игру и мы этим воспользовались. Скажем так, чтобы не обижать датчан. Не хочу давать прогнозы, чтобы не сглазить! Нужно набраться чуть-чуть терпения и дождаться второй половины турнира", — заявил Свищев.
Он также пожелал удачи всем российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине и заметил, что сами Игры получаются очень непростыми и переживать нужно за всю нашу команду.
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