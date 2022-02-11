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Глава федерации кёрлинга РФ назвал шикарной победную игру против Дании

Напомним, наша мужская команда сумела одолеть скандинавов, решив судьбу встречи буквально в одном энде.

11 февраля, 15:07

Фото на обложке © Li Jun / China News Service via Getty Images

Матч мужской сборной России по кёрлингу против Дании получился шикарным для нашей команды, но давать какие-то прогнозы пока не стоит. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

"Игра красивая. Уверенная. Шикарная игра! Ошибка Дании перевернула всю игру и мы этим воспользовались. Скажем так, чтобы не обижать датчан. Не хочу давать прогнозы, чтобы не сглазить! Нужно набраться чуть-чуть терпения и дождаться второй половины турнира", — заявил Свищев.

Сборная России по кёрлингу разгромила команду Дании на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по кёрлингу разгромила команду Дании на Олимпиаде в Пекине

Он также пожелал удачи всем российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине и заметил, что сами Игры получаются очень непростыми и переживать нужно за всю нашу команду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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