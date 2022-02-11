Шойгу призвал Запад прекратить "пичкать" оружием Украину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к странам Запада с призывом прекратить поставки оружия на Украину. По словам главы военного ведомства, с их стороны это будет большой вклад в снижение напряжённости в Европе.

"Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Не совсем понятно, для чего", — заявил российский министр во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом.