Шойгу призвал Запад прекратить "пичкать" оружием Украину
Он также поинтересовался у британского коллеги, для чего Лондон направил свой спецназ в Незалежную и до каких пор он там будет находиться.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © VK / Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к странам Запада с призывом прекратить поставки оружия на Украину. По словам главы военного ведомства, с их стороны это будет большой вклад в снижение напряжённости в Европе.
"Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Не совсем понятно, для чего", — заявил российский министр во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом.
По словам Шойгу, России также хотелось бы понимать, для чего Британия направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Они доставлены Киеву в рамках военно-технической помощи. Такую поддержку Незалежной оказывают и другие страны. Так, Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
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