Серебро Большунова и досада Третьякова: Итоги седьмого дня Олимпиады в Пекине

Очередной день Олимпийских игр в Пекине был насыщен целым спектром самых разных эмоций для наших болельщиков. С одной стороны, у нас есть новая медаль. С другой — история с Камилой Валиевой и обидное четвёртое место у Александра Третьякова. Лайф подводит итоги седьмого дня Олимпийских игр.

Серебро и рекорд Большунова

Александр Большунов продолжает оставаться главной звездой нашей сборной. На этих Играх он уже завоевал свою вторую медаль, взяв серебро в гонке на 15 километров с раздельным стартом. Выиграв новый раунд локальной битвы с Йоханнесом Клебо, он проиграл лишь Ийво Нисканену, которого эксперты считали главным фаворитом гонки. Для Большунова Олимпиада, по сути, только начинается, ведь ему предстоит принять участие во всех оставшихся гонках.

"Ну как же тут можно быть довольным? Доволен был бы, если бы всё прошло по плану и всё-таки смог бы выиграть. Но серебро, в принципе, не так уж плохо. Когда отрыв Иво начал расти, понял, что он сегодня на высоте. И главная задача — удержать второе место. Понимал, что на последних двух километрах 20–25 секунд не отыграть", — заявил Большунов после гонки.

Александр Большунов. Фото © instagram / san_sanych_bolshunov

Примечательно, что теперь Большунов — рекордсмен страны по числу медалей на олимпиадах среди отечественных лыжников. В копилке Александра их теперь шесть. Что-то нам подсказывает, что это число ещё вырастет на этих Играх.

Досада скелетониста Третьякова

Александр Третьяков. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Легендарный россиянин Александр Третьяков приехал на свою очередную Олимпиаду, но уедет...ни с чем. Он до последнего претендовал на то, чтобы всё-таки попасть в тройку лучших, но не хватило совсем чуть-чуть: итоговое четвёртое место и настоящая досада от того, что всё было так близко.

Победа хоккеистов и выход в четвертьфинал

Удачным получился день для сборной России по хоккею. Мало того что она обыграла Данию (2:0), так ещё и досрочно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр. Пока что у наших получается сохранять ворота на замке, хотя игра команды Алексея Жамнова вызывает определённые вопросы.

"В целом впечатления не очень. Не понравилось, что то задание, которое мы давали игрокам перед матчем, не было выполнено до конца. Знали, что Дания — команда вязкая, которая будет играть довольно жёстко, мобильно. Просили терпеть, выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них и больше сконцентрироваться на держании шайбы в зоне атаки", — заявил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Игроки сборной команды России радуются забитой шайбе во время матча. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Новый провал и биатлоне

Женская биатлонная команда продолжает оставаться без медалей в личных гонках. Вместо того чтобы заехать на пьедестал, наши девушки пока активно заезжают на штрафные круги. Именно промахи на огневых рубежах не дали Кристине Резцовой побороться за призы, а Ульяне Нигматуллиной — за место в десятке. У Ирины Казакевич и Светланы Мироновой к этому добавляется ещё и не самая высокая скорость на дистанции. В итоге Резцова — лучшая из наших — заняла шестое место.

"Бежала хорошо, а стреляла плохо. Не получилось уйти из гонки на стрельбу. Я была по-спортивному зла, сосредоточена на гонке и выходила с ощущением, что буду кусаться. И вот от этого чувства, приходя на стрельбу, я не смогла абстрагироваться. Маленькая частичка нервов не дала мне сегодня отстрелять чисто, к сожалению", — заявила Резцова после спринта.

Шорт-трек. Исторические 0,002 секунды

Борется за награды наша мужская эстафетная команда по шорт-треку. В полуфинале не обошлось без настоящей драмы, ведь вырвать второе место наши парни сумели буквально на финише, опередив представителей сборной Нидерландов на 0,002 секунды! Герой дня — Семён Елистратов, который сумел провести такой хитрый манёвр.

Допинг Валиевой подтверждён

Фото © Instagram / kamilavalieva26

Грусть дня — официальная информация о допинге у Камилы Валиевой. К сожалению, слухи всех последних дней подтвердились. Теперь Валиеву и наших юристов ждут очень непростые дни, ибо надо сделать всё, чтобы защитить 15-летнюю фигуристку и не допустить того, чтобы она осталась за бортом Олимпийских игр, ведь впереди у неё — личный турнир.

А вот болельщикам нужно только одно: максимально поддержать нашу фигуристку. Она, и в этом не сомневается весь мир, ни в чём не виновата. Вряд ли в свои 15 лет она целенаправленно шла на употребление запрещённых препаратов, тем более сама. Не исключено, что всё это какая-то непонятная нам ошибка.

Кёрлинг. Уверенный разгром Дании и поражение от Швейцарии

Фото © ТАСС / Mathias Bergeld / Bildbyran via ZUMA Press

Продолжают свои выступления наши мужская и женская сборные по кёрлингу. Обе команды проиграли Швейцарии, а вот мужская вечером ещё и разгромила Данию, за один энд выиграв сразу шесть камней.

"Игра красивая. Уверенная. Шикарная игра! Ошибка Дании перевернула всю игру, и мы этим воспользовались. Скажем так, чтобы не обижать датчан. Не хочу давать прогнозы, чтобы не сглазить! Нужно набраться чуть-чуть терпения и дождаться вторую половину турнира", — заявил Лайфу президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE