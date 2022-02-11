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Роберт Паттинсон рассказал, почему держал палочку в "Гарри Поттере" как пистолет

Актёр также поделился, что момент с прыжком с дерева в фильме стал инициативой его самого.

11 февраля, 15:44
<p>Кадр © "Гарри Поттер и кубок огня". Режиссёр Майк Ньюэлл, сценарий <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/10093/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a>Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг / kinopoisk.ru</p>

Кадр © "Гарри Поттер и кубок огня". Режиссёр Майк Ньюэлл, сценарий
Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг / kinopoisk.ru

Роберт Паттинсон дал интервью изданию GQ, в котором вспомнил съёмки фильма "Гарри Поттер и кубок огня". В нём он сыграл роль Седрика Диггори.

Для Паттинсона работа в "Гарри Поттере" стала первым опытом съёмок в полнометражном фильме. Он очень переживал и даже читал книги об актёрском мастерстве. Когда актёр взял в руки волшебную палочку, он держал её как пистолет, потому что боялся выглядеть глупо.

"Помню, как держал палочку и думал, что было бы действительно глупо держать её как волшебную палочку. Поэтому я взял её в руки словно пистолет. Я думал, что нахожусь в "Крепком орешке", — рассказал актёр.

Паттинсон поделился, что момент с прыжком с дерева в фильме стал инициативой его самого. Он рассказал, что у него всегда возникает желание снять сцену, в которой он прыгает с дерева.

В прокат вышел "Анчартед: На картах не значится", и вот кому точно нужно на него сходить

В прокат вышел "Анчартед: На картах не значится", и вот кому точно нужно на него сходить

Вновь увидеть Роберта Паттинсона мы сможем в фильме "Бэтмен", в котором актёр сыграл Брюса Уэйна. Картина выйдет этой весной.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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