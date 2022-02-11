Роберт Паттинсон рассказал, почему держал палочку в "Гарри Поттере" как пистолет

Роберт Паттинсон дал интервью изданию GQ, в котором вспомнил съёмки фильма "Гарри Поттер и кубок огня". В нём он сыграл роль Седрика Диггори.

Для Паттинсона работа в "Гарри Поттере" стала первым опытом съёмок в полнометражном фильме. Он очень переживал и даже читал книги об актёрском мастерстве. Когда актёр взял в руки волшебную палочку, он держал её как пистолет, потому что боялся выглядеть глупо.

"Помню, как держал палочку и думал, что было бы действительно глупо держать её как волшебную палочку. Поэтому я взял её в руки словно пистолет. Я думал, что нахожусь в "Крепком орешке", — рассказал актёр.

Паттинсон поделился, что момент с прыжком с дерева в фильме стал инициативой его самого. Он рассказал, что у него всегда возникает желание снять сцену, в которой он прыгает с дерева.