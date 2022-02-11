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Шойгу заявил, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа

Он указал, что без решения данных вопросов не получится снизить военно-политическую напряжённость и выстроить прочную архитектуру евробезопасности.

11 февраля, 16:02
<p>Сергей Шойгу. Фото на обложке © Shutterstock</p>

Сергей Шойгу. Фото на обложке © Shutterstock

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со своим коллегой из Великобритании Беном Уоллесом отметил отсутствие ответов на ключевые требования России по безопасности от США и НАТО. Об этом по итогам встречи сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны РФ кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования РФ: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО", — говорится в сообщении.

Кроме того, Шойгу указал, что без решения данных вопросов не получится снизить военно-политическую напряжённость и выстроить прочную архитектуру евробезопасности.

Шойгу — Уоллесу: Обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее

Шойгу — Уоллесу: Обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее

Напомним, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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