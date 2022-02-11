Шойгу заявил, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа
Он указал, что без решения данных вопросов не получится снизить военно-политическую напряжённость и выстроить прочную архитектуру евробезопасности.
Сергей Шойгу. Фото на обложке © Shutterstock
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со своим коллегой из Великобритании Беном Уоллесом отметил отсутствие ответов на ключевые требования России по безопасности от США и НАТО. Об этом по итогам встречи сообщили в российском военном ведомстве.
"Министр обороны РФ кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования РФ: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО", — говорится в сообщении.
Кроме того, Шойгу указал, что без решения данных вопросов не получится снизить военно-политическую напряжённость и выстроить прочную архитектуру евробезопасности.
Напомним, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".
Лента новостей
Вылила кровь и сбежала: Появилось видео следственного эксперимента с девочкой, заказавшей убийство семьи под Омском
сегодня в 15:59
Роберт Паттинсон рассказал, почему держал палочку в "Гарри Поттере" как пистолет
сегодня в 15:44
Бизнесмен из Северска обвинил местного "крёстного отца" в обстреле и поджоге Bentley
сегодня в 15:40
Комментариев: 0