Шойгу заявил, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со своим коллегой из Великобритании Беном Уоллесом отметил отсутствие ответов на ключевые требования России по безопасности от США и НАТО. Об этом по итогам встречи сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны РФ кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования РФ: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО", — говорится в сообщении.