МакSим и Егор Крид перепели хит "Отпускаю"
Впервые эту песню музыкант исполнил летом 2021 года в поддержку артистки, которая на тот момент находилась в искусственной коме из-за коронавируса.
Фото © Instagram / maksimartist
Музыканты МакSим и Егор Крид выпустили совместный трек "Отпускаю", в куплетах которого Крид читает рэп о любви, а в припеве звучит семпл из оригинальной песни певицы, вышедшей в далёком 2006 году.
Впервые этот трек артист исполнил летом 2021 года в поддержку МакSим, находившейся тогда в медикаментозной коме из-за сильного поражения лёгких. Таким образом, нестареющий хит певицы заиграл новыми красками.
"Записал всё с первого дубля, при этом я болел, говорил в нос и хрипел сильно. Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее. В четыре утра я скинул трек МакSим и по дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли. Я просто давил газ в пол и слушал, как припев МакSим под звуки только что записанной гитары пронзает меня полностью", — написал Егор Крид в "Инстаграме".
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.
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