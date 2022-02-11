МакSим и Егор Крид перепели хит "Отпускаю"

"Записал всё с первого дубля, при этом я болел, говорил в нос и хрипел сильно. Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее. В четыре утра я скинул трек МакSим и по дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли. Я просто давил газ в пол и слушал, как припев МакSим под звуки только что записанной гитары пронзает меня полностью", — написал Егор Крид в "Инстаграме".