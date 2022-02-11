НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

МакSим и Егор Крид перепели хит "Отпускаю"

Впервые эту песню музыкант исполнил летом 2021 года в поддержку артистки, которая на тот момент находилась в искусственной коме из-за коронавируса.

11 февраля, 16:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZz66lNMOKH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Музыканты МакSим и Егор Крид выпустили совместный трек "Отпускаю", в куплетах которого Крид читает рэп о любви, а в припеве звучит семпл из оригинальной песни певицы, вышедшей в далёком 2006 году.

Впервые этот трек артист исполнил летом 2021 года в поддержку МакSим, находившейся тогда в медикаментозной коме из-за сильного поражения лёгких. Таким образом, нестареющий хит певицы заиграл новыми красками.

"Записал всё с первого дубля, при этом я болел, говорил в нос и хрипел сильно. Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее. В четыре утра я скинул трек МакSим и по дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли. Я просто давил газ в пол и слушал, как припев МакSим под звуки только что записанной гитары пронзает меня полностью", — написал Егор Крид в "Инстаграме".

Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.

"Дайте шума!": Егор Крид на концерте попросил фанатов спеть песню МакSим

"Дайте шума!": Егор Крид на концерте попросил фанатов спеть песню МакSим

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1