Американцы высмеяли Пентагон за внедрение "разнообразия" в войска

Пользователи из США посмеялись над публикацией Пентагона в "Твиттере", в которой ведомство перечислило ценности американской армии, среди них — необходимость внедрения "разнообразия" в войсках. В комментариях юзеры озадачились: неужели это то, в чём так сильно нуждаются военные силы Америки?

"Разнообразие, равенство и инклюзивность необходимы Вооружённым силам США", — декларируется в сообщении, а ниже приводится статья о том, как командование будет претворять в жизнь эти идеологические установки.

По мнению пользователей, США выставляют себя посмешищем. "Лучше бы занялись повышением боеготовности и снижением количества смертей среди военных", — посетовал notecstatictobehere. "Войну с Китаем мы, по ходу, собираемся проиграть", — иронично заметил Not Anthony. А большинство удивлённо спрашивало, есть ли в других странах подобные ценности у военных, или США так демонстрируют свою уникальность.

"Слушайте, эта цель была достигнута ещё 50 лет назад, когда я служил в армии. Продолжайте в том же духе — и вы сведёте на нет вообще все успехи", — добавил Daniel Speight.