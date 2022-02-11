Надежды на лыжниц, биатлонистов и конькобежцев: Расписание восьмого дня Олимпиады в Пекине

Восьмой день Олимпийских игр не только открывает вторую и финальную неделю соревнований, но и дарит российским болельщикам надежды на новые медали. Причём не только на серебро или бронзу, но даже на золото. Лайф рассказывает, кто будет главной надеждой нашей команды 12 февраля.

Биатлон. Мужской спринт

Биатлонист Максим Цветков. Фото © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

После неудачи женской команды в спринте на старт выйдет мужская сборная России. Прямо скажем, что надежд на неё у наших фанатов больше. Тем более что в индивидуальной гонке было очень даже неплохо. Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов сделают всё, для того чтобы у России появилась новая медаль Олимпиады. Начало в 12:00, прямой эфир — на Первом канале.

Лыжные гонки. Женская эстафета

Спортсменка Юлия Ступак. Фото © Getty Images / Federico Modica / NordicFocus

Вид программы, где у России есть все шансы на очень хороший результат, а может, и на золото. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова сделают всё, для того чтобы прервать гегемонию норвежек. И шансы на это очень даже неплохие. Но не стоит забывать и про соперниц из Швеции и Финляндии. Старт в 10:00, а в прямом эфире гонку покажет "Россия-1".

Фигурное катание. Старт у танцоров

Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото © Getty Images / Jean Catuffe

Пока наше фигурное катание находится под серьёзным прессингом, свой старт на Олимпиаде возьмут представители танцев на льду. Здесь у России есть свои серьёзные надежды на золото. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин в ритм-танце будут точно делать всё, для того чтобы забраться на очень высокие места. Надеемся и на Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Стартуем в 14:00.

Хоккей. Мужчины против Чехии, женщины — в четвертьфинале

Сборная России по хоккею. Фото © Getty Images / Bruce Bennett

Большой день завтра будет у поклонников хоккея в нашей стране, ведь на лёд выйдут и мужская, и женская команды. Представительницы прекрасного пола рано утром (в 7:10) в четвертьфинале Олимпиады встретятся со Швейцарией. Мужчины уже вышли в четвертьфинал, но матч с Чехией на групповом этапе — принципиальный вопрос. Встреча начнётся в 16:10, а покажет её телеканал "Россия-1".

Конькобежный спорт. Надежды на медали в спринте

Конькобежец Виктор Муштаков. Фото © Getty Images / Derek Leung — International Skating Union / International Skating Union

Дистанция 500 метров в конькобежном спорте в целом может завтра стать нашей. Притом что за российскую сборную на этой Олимпиаде не бежит рекордсмен мира Павел Кулижников. Однако и без него есть у нас определённые надежды. В частности, за Россию побегут Виктор Муштаков, Артём Арефьев и Руслан Мурашов. Начало в 11:50.

Прыжки на лыжах с трамплина. Новая надежда на чудо

Спортсмен Данил Садреев во время выступления. Фото © Getty Images / Cameron Spencer

Чудо в командном турнире нашей сборной будет сниться очень долго. Второе место россиян — настоящая сенсация. Теперь же очередной раунд — соревнования на большом трамплине у мужчин. Отлично в квалификации себя проявил Данил Садреев, показав насколько хорошо он готов к Играм. Первая попытка в 14:00.

Добавим, что в очередной день Олимпийских игр в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей. Традиционно на ряд наград будет претендовать и наша команда.