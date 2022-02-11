Первая смерть от лихорадки Ласса зафиксирована в Великобритании

В Англии зафиксирована первая смерть от лихорадки Ласса, рассказали в британском Агентстве по здравоохранению (UKHSA). Ещё двое пациентов с таким диагнозом продолжают лечение.

"UKHSA может подтвердить, что вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтверждён, в результате чего общее число случаев заболевания достигло трёх. К сожалению, этот человек умер", — говорится в сообщении.

Сейчас врачи устанавливают круг лиц, с которыми контактировал умерший и другие инфицированные. В ведомстве связывают появление заболевания с поездками в Западную Африку. В Нигерии с начала этого года от лихорадки Ласса умерли 40 человек. Отмечается, что в Британии для широкой общественности болезнь несёт минимальные риски. Источниками заражения называются африканские крысы и инфицированный человек. К мерам профилактики специалисты относят борьбу с грызунами и защиту от них продуктов питания и воды.