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Учредитель Sota.Vision Александра Айнбиндер признана иноагентом

Ранее в перечень был внесён активист и главный редактор портала Олег Еланчик.

11 февраля, 18:52
<p>Александра Агеева (Айнбиндер). Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2498796313667635&set=a.1382145378666073" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / Александра Агеева</a></p>

Александра Агеева (Айнбиндер). Фото © Facebook / Александра Агеева

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, учредителя интернет-издания Sota.Vision Александру Айнбиндер (Агееву)*. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Ведомство также расширило реестр незарегистрированных движений, выполняющих функции иностранного агента, включив в него Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив*.

Александра Айнбиндер стала 116-й в списке СМИ-иноагентов. Ранее в перечень был внесён активист и главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик*.

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Sota.Vision — это информационно-аналитическое интернет-издание, материалы которого распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети. Новости портала посвящены культурным и политическим событиям в России.


* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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