Учредитель Sota.Vision Александра Айнбиндер признана иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, учредителя интернет-издания Sota.Vision Александру Айнбиндер (Агееву)*. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Ведомство также расширило реестр незарегистрированных движений, выполняющих функции иностранного агента, включив в него Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив*.

Александра Айнбиндер стала 116-й в списке СМИ-иноагентов. Ранее в перечень был внесён активист и главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик*.

Sota.Vision — это информационно-аналитическое интернет-издание, материалы которого распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети. Новости портала посвящены культурным и политическим событиям в России.

