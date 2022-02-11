Учредитель Sota.Vision Александра Айнбиндер признана иноагентом
Ранее в перечень был внесён активист и главный редактор портала Олег Еланчик.
Александра Агеева (Айнбиндер). Фото © Facebook / Александра Агеева
Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, учредителя интернет-издания Sota.Vision Александру Айнбиндер (Агееву)*. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.
Ведомство также расширило реестр незарегистрированных движений, выполняющих функции иностранного агента, включив в него Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив*.
Александра Айнбиндер стала 116-й в списке СМИ-иноагентов. Ранее в перечень был внесён активист и главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик*.
Sota.Vision — это информационно-аналитическое интернет-издание, материалы которого распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети. Новости портала посвящены культурным и политическим событиям в России.
* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.
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