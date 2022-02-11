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Зеленский распорядился нарастить силы территориальной обороны Украины

Как уточняется, число должно достигать двух миллионов граждан Незалежной, которые будут готовы защищать страну в случае необходимости.

11 февраля, 18:37
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © Shutterstock</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность сил территориальной обороны. О его распоряжении сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО) Алексей Данилов.

"Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны", сказал Данилов.

При этом он уточнил, что число сил территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан Украины, которые будут готовы защищать государство в случае необходимости.

Грызлов: Украина наращивает военное присутствие в зоне конфликта

Грызлов: Украина наращивает военное присутствие в зоне конфликта

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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