Зеленский распорядился нарастить силы территориальной обороны Украины
Как уточняется, число должно достигать двух миллионов граждан Незалежной, которые будут готовы защищать страну в случае необходимости.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © Shutterstock
Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность сил территориальной обороны. О его распоряжении сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО) Алексей Данилов.
"Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны", — сказал Данилов.
При этом он уточнил, что число сил территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан Украины, которые будут готовы защищать государство в случае необходимости.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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