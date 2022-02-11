СНБО Украины ввёл санкции против российской компании "Витрина ТВ"

Компания "Витрина ТВ", транслирующая российские телеканалы, которые запрещены на Украине, попала под санкции. Рестрикции ввёл Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом рассказал секретарь совета Алексей Данилов.

"ООО "Витрина ТВ", которое зарегистрировано в городе Москве, оказывает услуги по продвижению тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, оно оказывает услуги трансляции российских каналов, которые заблокированы на территории нашей страны", — пояснил он.