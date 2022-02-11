Ветераны поддержали политику Путина по защите России от внешней агрессии

Руководители ведущих ветеранских организаций России выступили с заявлением в поддержку инициатив президента Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности страны. Заявление опубликовано на сайте Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации.

"Ветераны Великой Отечественной войны, Вооружённых сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны", — говорится в заявлении.

Руководители организаций отметили, что в последние несколько недель получают огромный поток обращений, где ветераны из всех регионов страны высказываются в поддержку политики президента России Владимира Путина.

"От имени наших многочисленных ветеранских организаций мы уполномочены заявить о поддержке шагов президента по обеспечению глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе, поставленных в результате последовательной враждебной политики США и НАТО под самую серьёзную угрозу со времён Второй мировой войны", — отмечается в документе.

По мнению авторов обращения, "стремление НАТО насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав альянса является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности". Они подчеркнули, что считают полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договорённостей о неразмещении США и другими странами альянса ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс.