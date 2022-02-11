Начальники генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности
Разговор военачальников состоялся по телефону. Подробности беседы не раскрываются.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов созвонился с американским коллегой Марком Милли. Темой беседы стали актуальные вопросы международной безопасности, сообщает Минобороны России.
"Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".
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