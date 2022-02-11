Начальники генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности

"Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", — говорится в сообщении.