Сбой произошёл в работе Twitter

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на неполадки в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Первые жалобы на неполадки в работе соцсети были зафиксированы в 20:11 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из США, а также из Канады и Японии. Незначительное количество жалоб зарегистрировано в Сингапуре и Малайзии.