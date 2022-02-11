Сбой произошёл в работе Twitter
Первые жалобы юзеров на проблемы с сервисом были зафиксированы в 20:11 мск.
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Пользователи Twitter из разных стран жалуются на неполадки в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Первые жалобы на неполадки в работе соцсети были зафиксированы в 20:11 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из США, а также из Канады и Японии. Незначительное количество жалоб зарегистрировано в Сингапуре и Малайзии.
Ранее Лайф писал, что сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда наибольшее число жалоб на работу соцсетей и мессенджера поступало из США, Великобритании и Германии, хотя неполадки фиксировались в том числе и в России.
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