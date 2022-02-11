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В канадской провинции Онтарио введён режим ЧП из-за протестов

Глава региона Даг Форд отметил, что действия манифестантов незаконны и должны завершиться немедленно.

11 февраля, 17:48

Фото на обложке © ТАСС / ЕРА / ANDRE PICHETTE

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд 11 февраля объявил о введении там режима чрезвычайного положения на фоне инициированных дальнобойщиками протестов против коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировал в пятницу телеканал CBC.

"Сегодня, используя власть главы провинции Онтарио, я объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", — заявил Форд.

Глава канадской провинции сообщил, что позиция протестующих "услышана властью чётко и ясно" и им "пора ехать домой". Такие акции, подчеркнул он, незаконны и "должны завершиться немедленно".

Максимальное наказание для протестующих — штраф до 100 тысяч долларов или год тюрьмы. Кроме того, дальнобойщиков могут лишить лицензий на работу и отобрать автомобильные номера.

Канадский телеканал CBC оправдался за "российский след" в протестах дальнобойщиков

Канадский телеканал CBC оправдался за "российский след" в протестах дальнобойщиков

Напомним, что во многих городах Канады с 29 января проходят масштабные акции протеста, инициированные канадскими дальнобойщиками. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В минувшие выходные протесты прошли в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере, в результате чего многие трассы оказались заблокированы. Режим ЧС пришлось ввести и мэрии Оттавы.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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