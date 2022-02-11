В канадской провинции Онтарио введён режим ЧП из-за протестов

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд 11 февраля объявил о введении там режима чрезвычайного положения на фоне инициированных дальнобойщиками протестов против коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировал в пятницу телеканал CBC.

Protesters here at the Ambassador Bridge blockade opened a lane but the bridge is still closed. Judge is hearing injunction order. Ontario is now under a state of emergency. pic.twitter.com/R056XjtnIL — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 11, 2022

Farmers are blocking the Canada/U.S. border in Sarnia, Ontario, Canada. pic.twitter.com/IkRY7oX3N7 — Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 10, 2022

Ambassador Bridge is shut down between Detroit and Windsor, Ontario



pic.twitter.com/pKJtxTlA1g — Ben Owen 🚛🚚 (@hrkbenowen) February 8, 2022

"Сегодня, используя власть главы провинции Онтарио, я объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", — заявил Форд.

Глава канадской провинции сообщил, что позиция протестующих "услышана властью чётко и ясно" и им "пора ехать домой". Такие акции, подчеркнул он, незаконны и "должны завершиться немедленно".

Максимальное наказание для протестующих — штраф до 100 тысяч долларов или год тюрьмы. Кроме того, дальнобойщиков могут лишить лицензий на работу и отобрать автомобильные номера.