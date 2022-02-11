В канадской провинции Онтарио введён режим ЧП из-за протестов
Глава региона Даг Форд отметил, что действия манифестантов незаконны и должны завершиться немедленно.
Фото на обложке © ТАСС / ЕРА / ANDRE PICHETTE
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд 11 февраля объявил о введении там режима чрезвычайного положения на фоне инициированных дальнобойщиками протестов против коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировал в пятницу телеканал CBC.
Protesters here at the Ambassador Bridge blockade opened a lane but the bridge is still closed. Judge is hearing injunction order. Ontario is now under a state of emergency. pic.twitter.com/R056XjtnIL— 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 11, 2022
Farmers are blocking the Canada/U.S. border in Sarnia, Ontario, Canada. pic.twitter.com/IkRY7oX3N7— Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 10, 2022
Ambassador Bridge is shut down between Detroit and Windsor, Ontario— Ben Owen 🚛🚚 (@hrkbenowen) February 8, 2022
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"Сегодня, используя власть главы провинции Онтарио, я объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", — заявил Форд.
Глава канадской провинции сообщил, что позиция протестующих "услышана властью чётко и ясно" и им "пора ехать домой". Такие акции, подчеркнул он, незаконны и "должны завершиться немедленно".
Максимальное наказание для протестующих — штраф до 100 тысяч долларов или год тюрьмы. Кроме того, дальнобойщиков могут лишить лицензий на работу и отобрать автомобильные номера.
Напомним, что во многих городах Канады с 29 января проходят масштабные акции протеста, инициированные канадскими дальнобойщиками. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В минувшие выходные протесты прошли в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере, в результате чего многие трассы оказались заблокированы. Режим ЧС пришлось ввести и мэрии Оттавы.
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