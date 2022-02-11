СК начал проверку после публикации Лайфа о покалечившем ребёнка "миологе" Никонове

После публикации Лайфа о том, что из-за массажа у лжеспециалиста Николая Никонова пятилетний ребёнок из Самары перестал ходить, СК РФ инициировал проверку. Известно, что от действий "миолога" пострадала не только семья мальчика. На Никонова уже поступали жалобы в полицию.

Ранее Лайф писал, что семейная пара из Самары заплатила 511 тысяч рублей московскому "врачу-миологу" Николаю Никонову за обещание вылечить их пятилетнего сына от ДЦП. Клиентов мужчина принимал на съёмной квартире, а о своих дипломах и сертификатах говорить не любил. На публикуемых кадрах малыш кричит от боли, но Никонов продолжает с силой давить на него. После "волшебного массажа" ребёнку стало хуже, он перестал стоять на ногах.