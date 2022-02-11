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СК начал проверку после публикации Лайфа о покалечившем ребёнка "миологе" Никонове

Теперь правоохранители выяснят, имел ли право мужчина заниматься медицинской деятельностью и сколько пациентов пострадали от его рук.

11 февраля, 17:32
<p>СК РФ начал проверку по делу врача-миолога Николая Никонова © SHOT</p>

СК РФ начал проверку по делу врача-миолога Николая Никонова © SHOT

После публикации Лайфа о том, что из-за массажа у лжеспециалиста Николая Никонова пятилетний ребёнок из Самары перестал ходить, СК РФ инициировал проверку. Известно, что от действий "миолога" пострадала не только семья мальчика. На Никонова уже поступали жалобы в полицию.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о проводимой процессуальной проверке по указанному факту", — написано в сообщении.

Ранее Лайф писал, что семейная пара из Самары заплатила 511 тысяч рублей московскому "врачу-миологу" Николаю Никонову за обещание вылечить их пятилетнего сына от ДЦП. Клиентов мужчина принимал на съёмной квартире, а о своих дипломах и сертификатах говорить не любил. На публикуемых кадрах малыш кричит от боли, но Никонов продолжает с силой давить на него. После "волшебного массажа" ребёнку стало хуже, он перестал стоять на ногах.

Пятилетний мальчик умер от аппендицита в Бурятии, пока врачи лечили его от инфекции

Пятилетний мальчик умер от аппендицита в Бурятии, пока врачи лечили его от инфекции

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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