Убийца девочки под Орлом оказался серийным маньяком, на его счету ещё два мальчика и женщина

Задержанный за убийство девятилетней девочки из села Казарь Орловской области 61-летний Шавкат Шаяхмедов оказался серийным маньяком. Выяснилось, что он может быть причастен и к другим смертям в период с 2000-х годов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования убийства девятилетней девочки были получены сведения о возможной причастности Шаяхмедова к другим особо тяжким преступлениям, которые длительное время оставались нераскрытыми. Речь идёт об убийствах ещё двух малолетних детей и женщины, а также насильственных действиях сексуального характера, совершённых в период с 2000 по 2021 год.

По данным следствия, в 2000 году преступник заманил шестилетнего ребёнка в кусты вблизи посёлка Залегощь, где надругался над ним, а после задушил. Следом, в 2005 году, применил насилие в лесном массиве вблизи деревни Ореховки в отношении мальчика 1994 года рождения. После совершения злодеяния мужчина вновь задушил ребёнка и избавился от тела, закопав его в лесу. Также в ГУУР МВД России сообщили, что в сентябре 2003 года на окраине села Казарь у железнодорожного моста было обнаружено тело 32-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, они объединены в одно.