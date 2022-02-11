Черногория рекомендовала своим гражданам покинуть Украину

Находящимся в Незалежной посоветовали быть "в постоянном контакте" с посольством, расположенном в Киеве.

Министерство иностранных дел Черногории рекомендовало своим гражданам покинуть территорию украинского государства. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.

"Из-за растущей напряжённости и непредсказуемой ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны", — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также призвало своих граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством, расположенном в Киеве.