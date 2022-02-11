Режиссёр последнего фильма с Евгенией Брик не замечала, что она больна

Во время съёмок одной из своих последних киноработ актриса Евгения Брик выглядела совершенно здоровой. Об этом рассказала режиссёр сериала "Дети" Алёна Званцова. В интервью Пятому каналу она призналась, что ничего не знала о болезни Евгении.

"Я совершенно не знаю никаких подробностей о смерти Жени. Картина с Женей закончена достаточно давно, она просто не показана. Я надеюсь и думаю, что, когда мы работали вместе, Женя была здорова. Я достаточно давно не общалась с Женей. И я действительно узнала только сегодня о её смерти… Это, конечно, чудовищная новость", — сказала Званцова.