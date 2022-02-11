Режиссёр последнего фильма с Евгенией Брик не замечала, что она больна
По словам Алёны Званцовой, работа над многосерийной драмой "Дети" была закончена достаточно давно и на съёмках актриса выглядела здоровой.
Евгения Брик в фильме "Дети". Фото © Сайт "Кинопоиск"
Во время съёмок одной из своих последних киноработ актриса Евгения Брик выглядела совершенно здоровой. Об этом рассказала режиссёр сериала "Дети" Алёна Званцова. В интервью Пятому каналу она призналась, что ничего не знала о болезни Евгении.
"Я совершенно не знаю никаких подробностей о смерти Жени. Картина с Женей закончена достаточно давно, она просто не показана. Я надеюсь и думаю, что, когда мы работали вместе, Женя была здорова. Я достаточно давно не общалась с Женей. И я действительно узнала только сегодня о её смерти… Это, конечно, чудовищная новость", — сказала Званцова.
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Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других. О её смерти стало известно 11 февраля. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Однако позже СМИ сообщили, что Брик боролась с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет.
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