Дирижёр Гергиев и пианист Трифонов заразились коронавирусом

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Риме отменён из-за заражения коронавирусом дирижёра и пианиста Даниила Трифонова. Последний должен был выступать в качестве солиста, говорится в заявлении Национальной академии Святой Цецилии.

"В связи с подтверждением положительного результата на CoViD-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, в 20:30, отменяется", — заявляет организатор мероприятия.

Академия также пожелала двум музыкантам скорейшего выздоровления.