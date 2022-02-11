Дирижёр Гергиев и пианист Трифонов заразились коронавирусом
Концерт оркестра Мариинского театра должен был состояться завтра в Риме.
Дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов. Фото © ТАСС / Данил Айкин / Imago / Rudi Gigler
Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Риме отменён из-за заражения коронавирусом дирижёра и пианиста Даниила Трифонова. Последний должен был выступать в качестве солиста, говорится в заявлении Национальной академии Святой Цецилии.
"В связи с подтверждением положительного результата на CoViD-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, в 20:30, отменяется", — заявляет организатор мероприятия.
Академия также пожелала двум музыкантам скорейшего выздоровления.
Ранее коронавирусом заразился принц Чарльз. До этого наследник британского престола болел ковидом в марте 2020 года. Тогда он легко перенёс недуг.
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