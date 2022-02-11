НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Дирижёр Гергиев и пианист Трифонов заразились коронавирусом

Концерт оркестра Мариинского театра должен был состояться завтра в Риме.

11 февраля, 16:51
<p>Дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов. Фото © ТАСС / Данил Айкин / Imago / Rudi Gigler</p>

Дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов. Фото © ТАСС / Данил Айкин / Imago / Rudi Gigler

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Риме отменён из-за заражения коронавирусом дирижёра и пианиста Даниила Трифонова. Последний должен был выступать в качестве солиста, говорится в заявлении Национальной академии Святой Цецилии.

"В связи с подтверждением положительного результата на CoViD-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, в 20:30, отменяется", заявляет организатор мероприятия.

Академия также пожелала двум музыкантам скорейшего выздоровления.

Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусом

Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусом

Ранее коронавирусом заразился принц Чарльз. До этого наследник британского престола болел ковидом в марте 2020 года. Тогда он легко перенёс недуг.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1