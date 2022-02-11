НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Дочь чемпионки Приваловой опровергла информацию о "провалившейся" под лёд матери

Девушка рассказала Лайфу, что созванивалась с мамой пять минут назад по этому поводу и они вместе посмеялись над этой ситуацией.

11 февраля, 17:07
<p>Ирина Привалова. Фото на обложке © ТАСС / Щербак Александр</p>

Ирина Привалова. Фото на обложке © ТАСС / Щербак Александр

Дочь олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Ирины Приваловой Мария опровергла информацию о спасении матери, которую ранее распространяли СМИ.

"Пять минут назад с ней созванивалась по этому поводу, вместе посмеялись. Всё это неправда, людям, видимо, заняться нечем", — рассказала Лайфу дочка Ирины Приваловой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лёд на Москве-реке. Якобы она шла по льду реки и провалилась, а потом её удалось достать из воды спасателям станции "Фили".

Искали неделю: Найдено тело сына миллиардера Логунова, провалившегося под лёд в Ленобласти

Искали неделю: Найдено тело сына миллиардера Логунова, провалившегося под лёд в Ленобласти

Напомним, что Привалова стала призёром на Олимпиаде в 2000 году. На её счету и многократные победы на чемпионатах мира, Европы и России. С ноября 2020 года она заняла должность первого вице-президента и члена президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1