Дочь чемпионки Приваловой опровергла информацию о "провалившейся" под лёд матери

Дочь олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Ирины Приваловой Мария опровергла информацию о спасении матери, которую ранее распространяли СМИ.

"Пять минут назад с ней созванивалась по этому поводу, вместе посмеялись. Всё это неправда, людям, видимо, заняться нечем", — рассказала Лайфу дочка Ирины Приваловой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лёд на Москве-реке. Якобы она шла по льду реки и провалилась, а потом её удалось достать из воды спасателям станции "Фили".