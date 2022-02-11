Дочь чемпионки Приваловой опровергла информацию о "провалившейся" под лёд матери
Девушка рассказала Лайфу, что созванивалась с мамой пять минут назад по этому поводу и они вместе посмеялись над этой ситуацией.
Ирина Привалова. Фото на обложке © ТАСС / Щербак Александр
Дочь олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Ирины Приваловой Мария опровергла информацию о спасении матери, которую ранее распространяли СМИ.
"Пять минут назад с ней созванивалась по этому поводу, вместе посмеялись. Всё это неправда, людям, видимо, заняться нечем", — рассказала Лайфу дочка Ирины Приваловой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лёд на Москве-реке. Якобы она шла по льду реки и провалилась, а потом её удалось достать из воды спасателям станции "Фили".
Напомним, что Привалова стала призёром на Олимпиаде в 2000 году. На её счету и многократные победы на чемпионатах мира, Европы и России. С ноября 2020 года она заняла должность первого вице-президента и члена президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
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