Зеленский призвал мэра Харькова не стесняться говорить на русском
По словам украинского президента, все граждане страны, независимо от языка, "будут защищать свою страну и свои принципы". Правда, продолжил разговор на совещании он всё-таки на мове.
Фото на обложке © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании конгресса местных и региональных властей в Харькове призвал мэра города Игоря Терехова не стесняться говорить на русском языке. Об этом сообщает Depo.ua.
"Вы, господин Терехов, не стесняйтесь. Застеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого, мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраинские. И это правильно", — заявил украинский лидер.
Правда, затем Зеленский всё равно перешёл на украинский и добавил, что все граждане страны, независимо от языка, "будут защищать свою страну и свои принципы".
Напомним, что закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни вступил в силу летом 2019 года. Документ был подписан ещё президентом Петром Порошенко. Что касается сменившего его Владимира Зеленского, то до вступления в должность он обещал провести ревизию этого закона на предмет его соответствия конституции, а после избрания заявил, что будет защищать украинский язык. При Зеленском тотальная украинизация лишь набирает обороты. К примеру, в марте 2020-го он подписал закон об образовании, ограничивающий использование русского языка. Даже бывший советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович жаловался на давление из-за использования русского языка.
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