Зеленский призвал мэра Харькова не стесняться говорить на русском

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании конгресса местных и региональных властей в Харькове призвал мэра города Игоря Терехова не стесняться говорить на русском языке. Об этом сообщает Depo.ua.

"Вы, господин Терехов, не стесняйтесь. Застеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого, мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраинские. И это правильно", — заявил украинский лидер.

Правда, затем Зеленский всё равно перешёл на украинский и добавил, что все граждане страны, независимо от языка, "будут защищать свою страну и свои принципы".