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Министр обороны Британии назвал профессионалами Шойгу и Герасимова

Он отметил, что беседа была "конструктивной и откровенной", а также проходила в предметном ключе, "которого можно ожидать от военных".

11 февраля, 17:47
<p>Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов отлично разбираются в своём деле, поэтому их словам о том, что Россия не собирается нападать на Украину, можно доверять. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Шойгу не присутствует на этой пресс-конференции, но могу с уверенностью сказать, что он профессионал, как и Герасимов. Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно и доверяю этому", — подчеркнул он на встрече с журналистами в Москве.

Напомним, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".

Уоллес заявил, что на переговорах с Шойгу не было "ни глухих, ни слепых"

Уоллес заявил, что на переговорах с Шойгу не было "ни глухих, ни слепых"

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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