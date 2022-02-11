Министр обороны Британии назвал профессионалами Шойгу и Герасимова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов отлично разбираются в своём деле, поэтому их словам о том, что Россия не собирается нападать на Украину, можно доверять. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Шойгу не присутствует на этой пресс-конференции, но могу с уверенностью сказать, что он профессионал, как и Герасимов. Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно и доверяю этому", — подчеркнул он на встрече с журналистами в Москве.