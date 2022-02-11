Жительница Ростовской области 14 лет проходила с зажимом в спине, который забыли хирурги

Валентина Каришева рассказала об обнаруженном в спине хирургическом зажиме. Видео © "Осторожно, новости"

73-летняя жительница Ростовской области Валентина Каришева обнаружила у себя в спине хирургический металлический зажим. Оказалось, что медицинское приспособление забыли во время операции 14 лет назад халатные врачи. История появилась в телеграм-канале "Осторожно, новости".

Женщина рассказала, что в 2007 году ей пришлось сделать операцию на спине в Новошахтинске, однако она даже не подозревала, чем всё может обернуться. Причём, по её словам, с тех пор особо её ничего и не беспокоило, даже не звенели металлоискатели в аэропортах.

Однако в декабре прошлого года у неё началось ухудшение здоровья: были жалобы на высокое давление и проблемы с почкой. Валентина пошла делать компьютерную томографию (КТ), где и обнаружилась странная находка. Сначала медики подумали, что она просто лежит на ножницах, а после получения снимка удивились не меньше самой женщины: зажим был внутри тела и с лёгкостью мог дойти до внутренних органов.

После процедуры врачи отправили Валентину в ту самую злополучную больницу с халатными врачами, чтобы они исправили свою ошибку и вытащили инородный предмет. В итоге она провела три дня в реанимации и отпраздновала Новый год в больнице. Однако и на этом злоключения не закончились, и сразу после выписки женщина сдала положительный тест на коронавирус. При этом, по словам её сына, никаких человеческих слов поддержки и тем более извинений за это время они так и не получили. Кроме того, все виновные остались безнаказанными.