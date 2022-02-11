Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля объявило об эвакуации семей своих дипломатов из Киева и призвало граждан воздержаться от поездок на Украину. Об этом сообщила государственная телерадиокорпорация КАН со ссылкой на документ.

Телеканал сообщает, что в заявлении МИД живущим в Незалежной израильским гражданам рекомендовано "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", а тем, кто планировал поездку в эту страну, "воздержаться от неё в настоящее время".