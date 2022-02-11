Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов из Киева
Живущим в Незалежной израильским гражданам рекомендовано "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам".
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Министерство иностранных дел (МИД) Израиля объявило об эвакуации семей своих дипломатов из Киева и призвало граждан воздержаться от поездок на Украину. Об этом сообщила государственная телерадиокорпорация КАН со ссылкой на документ.
Телеканал сообщает, что в заявлении МИД живущим в Незалежной израильским гражданам рекомендовано "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", а тем, кто планировал поездку в эту страну, "воздержаться от неё в настоящее время".
Ранее с подобным заявлением выступил Госдеп США. Он рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус. А МИД Японии повысил уровень угрозы нахождения на Украине до максимального, четвёртого и призвал соотечественников немедленно покинуть территорию этого государства, а также отказаться от любых поездок в страну.
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