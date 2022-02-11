Министр обороны Британии заверил, что НАТО не хочет "разделять и властвовать" в отношении России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что у НАТО нет планов враждовать с Россией, альянс намерен строго соблюдать все соглашения с Москвой и выстроить прочные долгосрочные отношения, в том числе торговые. В доказательство тому Уоллес напомнил об оборонительных целях НАТО, закреплённых уставом.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать в отношении России. Никто в этом не заинтересован. Нам бы хотелось выстроить сильные взаимоотношения с Россией, хотелось бы выстроить сильные торговые взаимоотношения", — рассказал он в ходе визита в Москву.