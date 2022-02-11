НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Министр обороны Британии заверил, что НАТО не хочет "разделять и властвовать" в отношении России

По его словам, оборонный характер альянса говорит о том, что там настроены на диалог и выстраивание прочных связей.

11 февраля, 17:54

Логотип НАТО в новой штаб-квартире в Брюсселе. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что у НАТО нет планов враждовать с Россией, альянс намерен строго соблюдать все соглашения с Москвой и выстроить прочные долгосрочные отношения, в том числе торговые. В доказательство тому Уоллес напомнил об оборонительных целях НАТО, закреплённых уставом.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать в отношении России. Никто в этом не заинтересован. Нам бы хотелось выстроить сильные взаимоотношения с Россией, хотелось бы выстроить сильные торговые взаимоотношения", — рассказал он в ходе визита в Москву.

Глава Минобороны Британии пообещал Киеву поставки противотанковых вооружений для обороны

Глава Минобороны Британии пообещал Киеву поставки противотанковых вооружений для обороны

Напомним, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1