Министр обороны Британии заверил, что НАТО не хочет "разделять и властвовать" в отношении России
По его словам, оборонный характер альянса говорит о том, что там настроены на диалог и выстраивание прочных связей.
Логотип НАТО в новой штаб-квартире в Брюсселе. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что у НАТО нет планов враждовать с Россией, альянс намерен строго соблюдать все соглашения с Москвой и выстроить прочные долгосрочные отношения, в том числе торговые. В доказательство тому Уоллес напомнил об оборонительных целях НАТО, закреплённых уставом.
"Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать в отношении России. Никто в этом не заинтересован. Нам бы хотелось выстроить сильные взаимоотношения с Россией, хотелось бы выстроить сильные торговые взаимоотношения", — рассказал он в ходе визита в Москву.
Напомним, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".
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