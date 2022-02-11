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На Украине ввели санкции в отношении телеканала "Наш"

Решение было принято по представлению Службы безопасности страны. При этом о подробностях не уточняется.

11 февраля, 18:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о введении санкции против телеканала "Наш".

"Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение ввести санкции против телеканала "Наш", сказал он на брифинге.

Данилов заявил, что решение было принято по представлению Службы безопасности Украины. При этом, отвечая на вопрос о причинах введения санкций, он не стал раскрывать подробности, заявив лишь, что телеканал связан с офшорами на Кипре.

Радикалы в Киеве забросали камнями съёмочную группу и здание телеканала "Наш"

Радикалы в Киеве забросали камнями съёмочную группу и здание телеканала "Наш"

Ранее Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов. Ограничения будут действовать в течение пяти лет, они коснулись одного большого медиахолдинга.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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