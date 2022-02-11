На Украине ввели санкции в отношении телеканала "Наш"
Решение было принято по представлению Службы безопасности страны. При этом о подробностях не уточняется.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о введении санкции против телеканала "Наш".
"Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение ввести санкции против телеканала "Наш", — сказал он на брифинге.
Данилов заявил, что решение было принято по представлению Службы безопасности Украины. При этом, отвечая на вопрос о причинах введения санкций, он не стал раскрывать подробности, заявив лишь, что телеканал связан с офшорами на Кипре.
Ранее Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов. Ограничения будут действовать в течение пяти лет, они коснулись одного большого медиахолдинга.
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