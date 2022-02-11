На Украине ввели санкции в отношении телеканала "Наш"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о введении санкции против телеканала "Наш".

"Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение ввести санкции против телеканала "Наш", — сказал он на брифинге.

Данилов заявил, что решение было принято по представлению Службы безопасности Украины. При этом, отвечая на вопрос о причинах введения санкций, он не стал раскрывать подробности, заявив лишь, что телеканал связан с офшорами на Кипре.