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В КПРФ рассказали о результатах КТ Геннадия Зюганова

В партии посоветовали главному коммунисту страны "не дожидаться внутрибольничной инфекции".

11 февраля, 18:29
<p>Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © КПРФ</p>

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © КПРФ

Состояние госпитализированного в Москве лидера КПРФ Геннадия Зюганова в норме, компьютерная томография не показала признаков поражения лёгких. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ лёгкие чистые. На мой взгляд, надо ему быстрее валить из ЦКБ: обследовали, ситуация нормальная, и нечего дожидаться внутрибольничной инфекции", — написал он в своём телеграм-канале.

В КПРФ сообщили о госпитализации Геннадия Зюганова

В КПРФ сообщили о госпитализации Геннадия Зюганова

Ранее Минздрав сообщил о состоянии госпитализированного с ковидом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По последним данным, течение болезни у политика осложнилось пневмонией и обширным поражением лёгких. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы его вылечить.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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