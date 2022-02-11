В КПРФ рассказали о результатах КТ Геннадия Зюганова

В партии посоветовали главному коммунисту страны "не дожидаться внутрибольничной инфекции".

Состояние госпитализированного в Москве лидера КПРФ Геннадия Зюганова в норме, компьютерная томография не показала признаков поражения лёгких. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ лёгкие чистые. На мой взгляд, надо ему быстрее валить из ЦКБ: обследовали, ситуация нормальная, и нечего дожидаться внутрибольничной инфекции", — написал он в своём телеграм-канале.