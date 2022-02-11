Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 февраля 2022, 21:29
3893

В КПРФ рассказали о результатах КТ Геннадия Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © КПРФ

В партии посоветовали главному коммунисту страны "не дожидаться внутрибольничной инфекции".

Состояние госпитализированного в Москве лидера КПРФ Геннадия Зюганова в норме, компьютерная томография не показала признаков поражения лёгких. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ лёгкие чистые. На мой взгляд, надо ему быстрее валить из ЦКБ: обследовали, ситуация нормальная, и нечего дожидаться внутрибольничной инфекции", — написал он в своём телеграм-канале.

В КПРФ сообщили о госпитализации Геннадия Зюганова
В КПРФ сообщили о госпитализации Геннадия Зюганова

Ранее Минздрав сообщил о состоянии госпитализированного с ковидом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По последним данным, течение болезни у политика осложнилось пневмонией и обширным поражением лёгких. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы его вылечить.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • кпрф
  • Геннадий Зюганов
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar