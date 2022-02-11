НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Норвегия рекомендует своим гражданам покинуть Украину

Тем, кто планирует поездку в Незалежную, предлагается отказаться от этого из-за непредсказуемости развития событий в этой стране.

11 февраля, 18:36

© Pixabay

МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину из-за обострения ситуации вокруг страны. Об этом заявили в самом внешнеполитическом ведомстве.

"В связи с серьёзной и непредсказуемой ситуацией МИД не рекомендует любые поездки на Украину и призывает норвежских граждан покинуть эту страну", — говорится в сообщении.

Ранее Черногория рекомендовала своим гражданам покинуть Украину. А до этого США, Япония, Нидерланды и Южная Корея обратились с подобным призывом к своим гражданам.

Лавров допустил эвакуацию части российских дипломатов с Украины

Лавров допустил эвакуацию части российских дипломатов с Украины

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1