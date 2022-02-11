Норвегия рекомендует своим гражданам покинуть Украину

МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину из-за обострения ситуации вокруг страны. Об этом заявили в самом внешнеполитическом ведомстве.

"В связи с серьёзной и непредсказуемой ситуацией МИД не рекомендует любые поездки на Украину и призывает норвежских граждан покинуть эту страну", — говорится в сообщении.