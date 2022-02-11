Норвегия рекомендует своим гражданам покинуть Украину
Тем, кто планирует поездку в Незалежную, предлагается отказаться от этого из-за непредсказуемости развития событий в этой стране.
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МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину из-за обострения ситуации вокруг страны. Об этом заявили в самом внешнеполитическом ведомстве.
"В связи с серьёзной и непредсказуемой ситуацией МИД не рекомендует любые поездки на Украину и призывает норвежских граждан покинуть эту страну", — говорится в сообщении.
Ранее Черногория рекомендовала своим гражданам покинуть Украину. А до этого США, Япония, Нидерланды и Южная Корея обратились с подобным призывом к своим гражданам.
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