Белый дом призвал производителей чипов готовиться к перебоям с поставками из России
Это связано с возможным ответом Москвы на ограничения со стороны Штатов. Опасения вызваны опубликованным исследованием, которое показало зависимость производителей полупроводников от материалов из РФ.
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Белый дом предупредил производителей микросхем о необходимости диверсифицировать свои цепочки поставок на тот случай, если Россия в ответ на угрозу ограничения экспорта со стороны США заблокирует доступ к основным для отрасли материалам. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
"Мы понимаем, что доступны другие источники ключевых продуктов, и готовы работать с нашими компаниями, чтобы помочь им определить и диверсифицировать поставки", — сказал собеседник агентства.
Согласно информации агентства, опасения вызваны опубликованным в начале февраля исследованием группы Techcet. В отчёте было сказано, что отрасль серьёзно зависит от таких поставляемых Россией и Украиной материалов, как неон и палладий. По данным аналитиков, более 90% поставок неона для полупроводников в США поступает с Украины, куда его привозят из России для очистки, а из РФ же импортируется 35% необходимого палладия.
Источники Reuters утверждают, что один из высокопоставленных чиновников Белого дома вместе со своими коллегами связался с производителями полупроводников, когда узнал, в какой степени они зависят от поставок из России и Украины. Он призвал их найти альтернативу такому импорту, утверждают собеседники агентства.
Добавим, что Вашингтон рассматривает различные сценарии санкций в отношении России на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Один из возможных вариантов состоит в ограничении поставок электроники в том случае, если Москва примет решение о "вторжении" на территорию Незалежной. Накануне Госдеп предупредил, что введёт против России визовые ограничения и ограничения на экспорт в случае обострения ситуации на Украине.
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