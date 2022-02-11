НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Белый дом призвал производителей чипов готовиться к перебоям с поставками из России

Это связано с возможным ответом Москвы на ограничения со стороны Штатов. Опасения вызваны опубликованным исследованием, которое показало зависимость производителей полупроводников от материалов из РФ.

11 февраля, 18:43

Фото на обложке © Pixabay

Белый дом предупредил производителей микросхем о необходимости диверсифицировать свои цепочки поставок на тот случай, если Россия в ответ на угрозу ограничения экспорта со стороны США заблокирует доступ к основным для отрасли материалам. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Как повлияют на российский бизнес технологические американские и британские санкции

Как повлияют на российский бизнес технологические американские и британские санкции

"Мы понимаем, что доступны другие источники ключевых продуктов, и готовы работать с нашими компаниями, чтобы помочь им определить и диверсифицировать поставки", — сказал собеседник агентства.

Согласно информации агентства, опасения вызваны опубликованным в начале февраля исследованием группы Techcet. В отчёте было сказано, что отрасль серьёзно зависит от таких поставляемых Россией и Украиной материалов, как неон и палладий. По данным аналитиков, более 90% поставок неона для полупроводников в США поступает с Украины, куда его привозят из России для очистки, а из РФ же импортируется 35% необходимого палладия.

Парламент Великобритании утвердил ужесточение санкционного режима против России

Парламент Великобритании утвердил ужесточение санкционного режима против России

Источники Reuters утверждают, что один из высокопоставленных чиновников Белого дома вместе со своими коллегами связался с производителями полупроводников, когда узнал, в какой степени они зависят от поставок из России и Украины. Он призвал их найти альтернативу такому импорту, утверждают собеседники агентства.

Добавим, что Вашингтон рассматривает различные сценарии санкций в отношении России на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Один из возможных вариантов состоит в ограничении поставок электроники в том случае, если Москва примет решение о "вторжении" на территорию Незалежной. Накануне Госдеп предупредил, что введёт против России визовые ограничения и ограничения на экспорт в случае обострения ситуации на Украине.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1