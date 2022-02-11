Белый дом призвал производителей чипов готовиться к перебоям с поставками из России

Белый дом предупредил производителей микросхем о необходимости диверсифицировать свои цепочки поставок на тот случай, если Россия в ответ на угрозу ограничения экспорта со стороны США заблокирует доступ к основным для отрасли материалам. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

"Мы понимаем, что доступны другие источники ключевых продуктов, и готовы работать с нашими компаниями, чтобы помочь им определить и диверсифицировать поставки", — сказал собеседник агентства.

Согласно информации агентства, опасения вызваны опубликованным в начале февраля исследованием группы Techcet. В отчёте было сказано, что отрасль серьёзно зависит от таких поставляемых Россией и Украиной материалов, как неон и палладий. По данным аналитиков, более 90% поставок неона для полупроводников в США поступает с Украины, куда его привозят из России для очистки, а из РФ же импортируется 35% необходимого палладия.

Источники Reuters утверждают, что один из высокопоставленных чиновников Белого дома вместе со своими коллегами связался с производителями полупроводников, когда узнал, в какой степени они зависят от поставок из России и Украины. Он призвал их найти альтернативу такому импорту, утверждают собеседники агентства.