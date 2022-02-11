Два человека оказались под завалами рухнувшего бетонного забора в Подмосковье
По некоторым данным, ещё двоих после инцидента из-под обломков смогли достать.
Машина скорой помощи. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В посёлке Селятино Московской области обрушились три пролёта бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Подмосковью, из-под завалов достали двух человек, ещё двое пострадавших находятся там.
"В посёлке Селятино СНТ "Отрадное" обрушились три пролёта бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса, в результате два человека извлечены из-под завала, двоих ищут спасатели", — отметил источник ТАСС в пресс-службе ведомства.
А ранее Лайф писал, что в подмосковном посёлке Ашукино в двухэтажной школе обрушилась крыша в актовом зале общей площадью около 700 квадратных метров.
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