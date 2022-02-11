При обрушении бетонного забора в Подмосковье погибли два человека
Ещё три человека пострадали, их госпитализировали с различными травмами. Тело одного погибшего уже извлечено из-под завалов. Чтобы достать второе, необходим кран.
Фото на обложке © LIFE
Видео с места обрушения бетонного забора в посёлке Селятино Московской области. Видео © LIFE
Два человека, оказавшиеся под завалами после обрушения бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в посёлке Селятино Московской области, погибли. Об этом Лайфу сообщил источник.
Ещё три человека пострадали, их госпитализировали с различными травмами. Тело одного погибшего уже извлечено из-под завалов. Чтобы достать второе, необходим кран.
По предварительной информации, инцидент произошёл, когда пятеро рабочих из Узбекистана отогревали грунт в котловане, огороженном забором из профнастила, к которому с внешней стороны была прислонена бетонная плита размером шесть на полтора метра. В результате нагревания грунт поплыл и плита вместе с забором.
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