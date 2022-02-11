При обрушении бетонного забора в Подмосковье погибли два человека

Видео с места обрушения бетонного забора в посёлке Селятино Московской области. Видео © LIFE

Два человека, оказавшиеся под завалами после обрушения бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в посёлке Селятино Московской области, погибли. Об этом Лайфу сообщил источник.

Ещё три человека пострадали, их госпитализировали с различными травмами. Тело одного погибшего уже извлечено из-под завалов. Чтобы достать второе, необходим кран.