Цена нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с 2014 года

Стоимость фьючерса нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 21:39 мск цена нефти увеличилась на 4% — до 95,06 доллара за баррель. В последний раз марка Brent стоила выше 95 долларов в октябре 2014 года.