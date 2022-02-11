Цена нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с 2014 года
По состоянию на 21:39 по московскому времени на лондонской бирже ICE стоимость чёрного золота увеличилась на 4% — до 95,06 доллара за баррель.
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Стоимость фьючерса нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 21:39 мск цена нефти увеличилась на 4% — до 95,06 доллара за баррель. В последний раз марка Brent стоила выше 95 долларов в октябре 2014 года.
Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что дорогая нефть принесёт бюджету России дополнительные 65 миллиардов долларов. А при цене топлива 100 долларов за баррель сумма по итогам года прогнозируется ещё более ошеломительной.
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