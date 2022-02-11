В МИД РФ назвали запрос Украины по военной деятельности необоснованным

Россия по каналам связи ОБСЕ получила запрос от Украины "о разъяснении необычной военной деятельности". Эту информацию подтвердил источник РИА "Новости" в МИД РФ.

"Не считаем его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не даёт оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — отметил собеседник агентства.

При этом в МИД РФ считают запрос Киева манёвром, отвлекающим от "собственной существенной необычной военной активности" и ежедневных обстрелов Донбасса. Как уточнил источник, российская сторона в ближайшее время даст ответ на украинский запрос.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев запросил у Москвы разъяснения о военной деятельности в приграничных с Незалежной районах и Крыму. Министр также указал, что РФ должна в течение 48 часов предоставить информацию о районах военной активности и численности военнослужащих на границе.