AFP: Макрон рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 12 февраля
Несколько дней назад французский лидер побывал в Москве, где провёл личную встречу с президентом России. По её итогам Макрон заявил, что "достиг цели остановить эскалацию на Украине".
Эмманюэль Макрон. Фото ТАСС / EPA
Президент Франции Эмманюэль Макрон может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Предполагается, что беседа лидеров двух стран состоится в субботу около 12:00 по парижскому времени (14:00 по московскому).
Напомним, 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".
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