НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

AFP: Макрон рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 12 февраля

Несколько дней назад французский лидер побывал в Москве, где провёл личную встречу с президентом России. По её итогам Макрон заявил, что "достиг цели остановить эскалацию на Украине".

11 февраля, 19:58
<p>Эмманюэль Макрон. Фото ТАСС / EPA</p>

Эмманюэль Макрон. Фото ТАСС / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Предполагается, что беседа лидеров двух стран состоится в субботу около 12:00 по парижскому времени (14:00 по московскому).

Песков объяснил ситуацию с ПЦР-тестом Макрона перед встречей с Путиным

Песков объяснил ситуацию с ПЦР-тестом Макрона перед встречей с Путиным

Напомним, 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".

Белый дом: Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным

Белый дом: Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1