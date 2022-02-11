AFP: Макрон рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 12 февраля

Несколько дней назад французский лидер побывал в Москве, где провёл личную встречу с президентом России. По её итогам Макрон заявил, что "достиг цели остановить эскалацию на Украине".