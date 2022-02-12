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Экономический союз Австрии призвал Минздрав признать "Спутник V"

В противном случае стране грозит серьёзный дефицит рабочей силы. В частности, туристическая сфера может потерять почти 35 тысяч сотрудников.

11 февраля, 23:20
<p>Вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Австрийский экономический союз 11 февраля призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации российским препаратом "Спутник V". В противном случае Австрии грозит дефицит рабочей силы, отметили в организации.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Австрии представило постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса. Оно содержит список препаратов, которые местные власти признают в качестве эффективных. Российского "Спутника V" среди них не оказалось.

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В союзе предупредили, что последствия этого несправедливого решения коснутся тысяч иностранных рабочих, в основном из Венгрии, Румынии и Польши. В туристической отрасли это затронет почти 34 тысячи человек, в строительной — 25 тысяч, в сфере ухода за пожилыми и инвалидами — 11 тысяч, в сельскохозяйственной — 4 тысячи.

"Эта пугающая ситуация делает Австрию для многих непривлекательной в качестве места работы и ещё больше усугубляет нехватку рабочей силы", — отметил секретарь союза и депутат Национального совета Австрии от Австрийской народной партии Курт Эггер.

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Парламентарий призвал главу Минздрава Вольфганга Мюкштайна доработать меры и признать "Спутник V", чтобы не усложнять положение иностранцев и не допустить массовой нехватки рабочей силы.

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Как рассказывал Лайф, 20 января этого года парламент Австрии принял закон об обязательной вакцинации от ковида. Этот документ уже стал самым спорным в современной истории страны, его неоднократно критиковали. Он предусматривает штрафы за отказ от вакцинации в размере до 3,6 тысячи евро.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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