Экономический союз Австрии призвал Минздрав признать "Спутник V"

Австрийский экономический союз 11 февраля призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации российским препаратом "Спутник V". В противном случае Австрии грозит дефицит рабочей силы, отметили в организации.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Австрии представило постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса. Оно содержит список препаратов, которые местные власти признают в качестве эффективных. Российского "Спутника V" среди них не оказалось.

В союзе предупредили, что последствия этого несправедливого решения коснутся тысяч иностранных рабочих, в основном из Венгрии, Румынии и Польши. В туристической отрасли это затронет почти 34 тысячи человек, в строительной — 25 тысяч, в сфере ухода за пожилыми и инвалидами — 11 тысяч, в сельскохозяйственной — 4 тысячи.

"Эта пугающая ситуация делает Австрию для многих непривлекательной в качестве места работы и ещё больше усугубляет нехватку рабочей силы", — отметил секретарь союза и депутат Национального совета Австрии от Австрийской народной партии Курт Эггер.

Парламентарий призвал главу Минздрава Вольфганга Мюкштайна доработать меры и признать "Спутник V", чтобы не усложнять положение иностранцев и не допустить массовой нехватки рабочей силы.