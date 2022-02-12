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Президент Туркмении Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям

Также 63-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.

11 февраля, 22:58
<p>Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Алексей Дружинин</p>

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о принятии "непростого решения о себе", а также отметил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны следует предоставить молодым руководителям. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана по итогам внеочередного заседания верхней палаты парламента с участием главы государства.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты (верхняя палата парламента Туркмении. — Прим. Лайфа), намерен далее направить в эту область", — поведал Бердымухамедов.

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Лидер Туркмении заметил, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь хочет обсудить "непростое решение о себе", к которому пришёл. Также президент страны назвал молодое поколение воплощением надежд на будущее.

"Как вы знаете, 15 лет назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав тем самым огромное доверие", — подчеркнул Бердымухамедов, добавив, что ощутил это доверие на выборах 2012 и 2017 годов.

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Глава государства заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы своей страны. Добавим, что должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.

Ранее Лайф рассказывал о том, как президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проскакал по площади на белом коне во время военного парада.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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