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The Spectator: Путин наглядно показал, что Запад стал пережитком истории

В публикации журнала отмечается, что "нет больше двух разных миров — Востока и Запада". Вместо этого Россия обладает разным уровнем взаимодействия со странами Европы и Северной Америки.

11 февраля, 22:13
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Почему Путин побеждает", в которой автор порассуждал о том, как Россия "подсвечивает" слабости Запада.

"Путин изобличил Запад как некое теоретическое построение, далёкий от современных реалий пережиток истории <...> Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами", — сказано в материале британского издания.

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Автор статьи отмечает, что в настоящее время многие западные страны заняты спорами вокруг украинского кризиса, это ослабляет их как единый блок. Кроме того, ряд государств до сих пор не может выбрать чёткую линию взаимодействия с Москвой, что играет РФ только на руку, подчёркивается в статье.

"Его (Владимира Путина. — Прим. Лайфа) успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядело так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий", — заявил автор публикации.

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По его словам, двумя главными силами России остаются армия и дипломатические навыки главы государства. Западные страны просто не могут игнорировать их наличие у РФ, пишет автор The Spectator.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала, что Владимир Путин был прав в своей Мюнхенской речи 2007 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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