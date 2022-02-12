The Spectator: Путин наглядно показал, что Запад стал пережитком истории

Журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Почему Путин побеждает", в которой автор порассуждал о том, как Россия "подсвечивает" слабости Запада.

"Путин изобличил Запад как некое теоретическое построение, далёкий от современных реалий пережиток истории <...> Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами", — сказано в материале британского издания.

Автор статьи отмечает, что в настоящее время многие западные страны заняты спорами вокруг украинского кризиса, это ослабляет их как единый блок. Кроме того, ряд государств до сих пор не может выбрать чёткую линию взаимодействия с Москвой, что играет РФ только на руку, подчёркивается в статье.

"Его (Владимира Путина. — Прим. Лайфа) успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядело так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий", — заявил автор публикации.