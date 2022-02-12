Глава ДНР Пушилин допустил обращение к России за помощью из-за действий Украины

Республики Донбасса могут обратиться за помощью к России из-за действий Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе тяжёлое вооружение, запрещённое Минскими соглашениями, а также увеличивать количество военных инструкторов. Кроме того, по данным разведки ДНР, в регион направлены американские и польские наёмники. При этом речь идёт не о десятках, а о сотнях человек.

По словам Пушилина, с учётом этих данных Донбасс должен быть готов, что Украина перейдёт в наступление. Он напомнил, что за последнее время страны Запада направили в Незалежную сотни тонн военных грузов. Серьёзные опасения вызывает и работа беспилотников, добавил глава ДНР, констатировав, что ситуация сложная.

"Мотивация и боевой дух наших подразделений говорят о том, что мы в состоянии защищать гражданское население Донбасса. Но при этом легко не будет точно, и мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".