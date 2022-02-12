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Пентагон в ближайшие дни направит в Польшу ещё три тысячи военных

По данным агентства Reuters, это решение принято в свете учений России и Белоруссии, а также манёвров кораблей РФ в акватории Чёрного моря.

11 февраля, 21:04

2-й кавалерийский полк Армии США на американской авиабазе. Фото © ТАСС / AP

США приняли решение об отправке ещё трёх тысяч военнослужащих в Польшу. Об этом сообщили в Пентагоне.

"По указанию президента министр обороны Остин сегодня распорядился [отправить] в Польшу оставшиеся три тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США", — цитирует ТАСС представителя Пентагона высокого ранга.

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По его словам, в ближайшие дни войска покинут базу Форт-Брэгг в штате Северная Каролина и прибудут на место к началу следующей недели. Представитель Пентагона уточнил, что военные отправятся в Польшу на временной основе.

Ранее агентство Reuters сообщило, что причиной принятия подобного решения стали стартовавшие накануне учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022", а также манёвры российских кораблей в акватории Чёрного моря.

Напомним, первая группа американских военных прибыла в Польшу 5 февраля. А перед этим туда прилетело восемь американских самолётов с передовой группой для подготовки к приёму солдат.

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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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