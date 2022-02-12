Пентагон в ближайшие дни направит в Польшу ещё три тысячи военных
По данным агентства Reuters, это решение принято в свете учений России и Белоруссии, а также манёвров кораблей РФ в акватории Чёрного моря.
2-й кавалерийский полк Армии США на американской авиабазе. Фото © ТАСС / AP
США приняли решение об отправке ещё трёх тысяч военнослужащих в Польшу. Об этом сообщили в Пентагоне.
"По указанию президента министр обороны Остин сегодня распорядился [отправить] в Польшу оставшиеся три тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США", — цитирует ТАСС представителя Пентагона высокого ранга.
По его словам, в ближайшие дни войска покинут базу Форт-Брэгг в штате Северная Каролина и прибудут на место к началу следующей недели. Представитель Пентагона уточнил, что военные отправятся в Польшу на временной основе.
Ранее агентство Reuters сообщило, что причиной принятия подобного решения стали стартовавшие накануне учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022", а также манёвры российских кораблей в акватории Чёрного моря.
Напомним, первая группа американских военных прибыла в Польшу 5 февраля. А перед этим туда прилетело восемь американских самолётов с передовой группой для подготовки к приёму солдат.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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