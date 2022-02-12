Пентагон в ближайшие дни направит в Польшу ещё три тысячи военных

США приняли решение об отправке ещё трёх тысяч военнослужащих в Польшу. Об этом сообщили в Пентагоне.

"По указанию президента министр обороны Остин сегодня распорядился [отправить] в Польшу оставшиеся три тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США", — цитирует ТАСС представителя Пентагона высокого ранга.

По его словам, в ближайшие дни войска покинут базу Форт-Брэгг в штате Северная Каролина и прибудут на место к началу следующей недели. Представитель Пентагона уточнил, что военные отправятся в Польшу на временной основе.

Напомним, первая группа американских военных прибыла в Польшу 5 февраля. А перед этим туда прилетело восемь американских самолётов с передовой группой для подготовки к приёму солдат.