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Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена 12 февраля

Пресс-секретарь российского президента отметил, что о переговорах попросила американская сторона. Сначала Вашингтон прислал письменный запрос.

11 февраля, 20:46
<p>Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж <strong style="font-weight: bold;">© </strong>LIFE<strong style="font-weight: bold;">. </strong>Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский / ТАСС / AP</p>

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский / ТАСС / AP

Президент России Владимир Путин 12 февраля проведёт телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", — сказал Песков в беседе с журналистами.

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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что запросу США предшествовало письменное обращение.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным.

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В последний раз главы государств общались по телефону 30 декабря. Главной темой беседы тогда стали вопросы реализации "договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России", сообщили в Кремле.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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