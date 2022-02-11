Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена 12 февраля

Президент России Владимир Путин 12 февраля проведёт телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", — сказал Песков в беседе с журналистами.