Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена 12 февраля
Пресс-секретарь российского президента отметил, что о переговорах попросила американская сторона. Сначала Вашингтон прислал письменный запрос.
Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский / ТАСС / AP
Президент России Владимир Путин 12 февраля проведёт телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", — сказал Песков в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что запросу США предшествовало письменное обращение.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным.
В последний раз главы государств общались по телефону 30 декабря. Главной темой беседы тогда стали вопросы реализации "договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России", сообщили в Кремле.
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