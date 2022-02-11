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В Туле осудили трёх человек, помогавших Навальному незаконно получать биллинги

Игорю Зайцеву и Петру Каткову назначено наказание в колонии-поселения в виде двух лет лишения свободы. Александр Зеленцов проведёт в колонии строгого режима четыре года.

11 февраля, 20:33

Алексей Навальный. Фото на обложке © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор трём мужчинам, которые помогали блогеру Алексею Навальному нелегально получать выписки с телефонных счетов, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Их признали виновными в незаконном получении информации и подделке документов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Игорю Зайцеву и Петру Каткову назначено наказание в колонии-поселения в виде двух лет лишения свободы каждому со штрафом в размере 90 тысяч рублей. Александр Зеленцов также признан виновным в совершении преступлений и приговорён к лишению свободы на три года", — сообщили в пресс-службе.

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3 июня 2021 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Зеленцова к трём годам лишения свободы, поэтому путём частичного сложения наказания ему назначен приговор в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, фигуранты дела предоставляли доступ к данным, составляющим тайну телефонных переговоров граждан. Против них были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 138 УК РФ и части 4 статьи 327 УК РФ. До вступления приговора в законную силу мера пресечения оставлена прежней — Зайцев и Катков находятся под домашним арестом, а Зеленцов — под стражей.

Суд по новому делу против Навального пройдёт в колонии 15 февраля

Суд по новому делу против Навального пройдёт в колонии 15 февраля

Напомним, что 2 февраля 2021 года Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к колонии. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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