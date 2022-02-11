В Туле осудили трёх человек, помогавших Навальному незаконно получать биллинги

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор трём мужчинам, которые помогали блогеру Алексею Навальному нелегально получать выписки с телефонных счетов, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Их признали виновными в незаконном получении информации и подделке документов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Игорю Зайцеву и Петру Каткову назначено наказание в колонии-поселения в виде двух лет лишения свободы каждому со штрафом в размере 90 тысяч рублей. Александр Зеленцов также признан виновным в совершении преступлений и приговорён к лишению свободы на три года", — сообщили в пресс-службе.

3 июня 2021 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Зеленцова к трём годам лишения свободы, поэтому путём частичного сложения наказания ему назначен приговор в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.