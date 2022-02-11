НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре для нагнетания напряжённости вокруг Украины

Вбрасывая ложную информацию, власти западных государств пытаются отвлечь внимание от собственных агрессивных действий, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

11 февраля, 20:45
<p>Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Власти стран Запада и СМИ вступили в сговор ради нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации. Об этом заявили в МИД РФ.

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Разжигатели войны: Кто зарабатывает на "вторжении России на Украину"

Разжигатели войны: Кто зарабатывает на "вторжении России на Украину"

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, чтобы начать "вторжение". Так, вечером 11 февраля советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что РФ якобы может "напасть" на Незалежную до окончания Олимпиады в Пекине. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1