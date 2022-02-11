МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре для нагнетания напряжённости вокруг Украины
Вбрасывая ложную информацию, власти западных государств пытаются отвлечь внимание от собственных агрессивных действий, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Власти стран Запада и СМИ вступили в сговор ради нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации. Об этом заявили в МИД РФ.
"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, чтобы начать "вторжение". Так, вечером 11 февраля советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что РФ якобы может "напасть" на Незалежную до окончания Олимпиады в Пекине. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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