МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре для нагнетания напряжённости вокруг Украины

Власти стран Запада и СМИ вступили в сговор ради нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации. Об этом заявили в МИД РФ.

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.