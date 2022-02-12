Курс доллара превысил 77 рублей на фоне новых заявлений США о "вторжении" РФ на Украину

Курс доллара вечером 11 февраля резко вырос до 77,35 рубля (+ 2,62 рубля, или 3,5%). Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом на пике американская валюта достигала 77,51 рубля. Евро также прибавил в стоимости — до 87,7 рубля (87,96 на пике). Индекс Мосбиржи потерял 5,2% и упал до 3465,6 пункта.