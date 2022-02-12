Захарова — о заявлениях США: Англосаксам нужна война любой ценой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления властей США, подчеркнула, что истерика Белого дома показательна как никогда.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжает видеть признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе с Незалежной. Он также отметил, что США считают, что РФ якобы может начать "вторжение" на Украину во время Олимпиады. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. А позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных трёх тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели.

"Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

По словам представителя российского дипведомства, каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей.

"Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя. А пропагандистская бригада во главе с Bloomberg всё это обслуживает", — добавила Захарова.