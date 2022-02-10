Мюнхенская речь: Спустя 15 лет в Европе начинают понимать, о чём предупреждал Путин Политолог Дмитрий Родионов — о том, как европейские политики начали пересматривать своё отношение к Мюнхенской речи российского президента, который оказался прав во всём. 10 февраля, 18:54 Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая прошла в отеле "Байришер Хоф". Фото © ТАСС / Владимир Астахов

15 лет назад, 10 февраля 2007 года, президент России Владимир Путин произнёс свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), которую многие считают предвестником становления многополярного мира или точкой отчёта новой холодной войны. Впрочем, некоторые эксперты считают, что она и не заканчивалась даже после того, как СССР перестал существовать, а Россия на протяжении более чем десяти лет полностью следовала в фарватере победителей.

Блок НАТО продолжил расширение к нашим границам, США агрессивно поделили Югославию, создав в Европе свой порядок, нарушив международные договоры или и вовсе выйдя из них. Более того, Штаты установили экономический диктат, душа санкциями тех, кто им не нравился: КНДР, Ливию, Иран, а некоторых и вовсе подвергая "демократизации" бомбами. Всё это ведь было до Мюнхена.

Зачем им нужно было всё это, если Россия была побеждена и не претендовала на роль конкурента ни в политике, ни тем более в экономике, а Китай был всего лишь мировой "фабрикой", источником дешёвой рабочей силы для западных ТНК? Инерция холодной войны или стремление закрепить успех, лишив потенциальных конкурентов гипотетической возможности когда-либо бросить им вызов?

Скорее всего, однополярный мир просто не мог существовать иначе, ему нужно было постоянно самоутверждаться. Все эти язвы и вскрыл Путин в Мюнхене, сказав то, о чём все знали, но или не решались заявить вслух, или просто не обращали внимания.

Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток. Система права одного государства перешагнула свои национальные границы во всех сферах и навязывается другим государствам. Одной рукой раздаётся "благотворительная помощь", а другой — "консервируется экономическая отсталость и собирается прибыль". ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран, и только Устав ООН может являться единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы, а не то, как решат между собой члены НАТО. Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Россия — страна с более чем тысячелетней историей, практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику, и так будет и впредь.

Все это знали и так. Но никто не ожидал услышать это от России, у которой практически не было голоса после поражения в холодной войне. Реакция западных лидеров была бурной и предсказуемо негативной. Суть её примерно в следующем: да как он смеет! Хулиган!

— Своей единственной речью он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетие, — сказал тогда американский сенатор Линдси Грэхам. — Мы должны поблагодарить президента Путина, который не только хорошо позаботился о публичности этой конференции — больше чем ожидалось, но и который ясно и убедительно доказал, почему НАТО должно расширяться, — заявил глава МИД Чехии Карел Шварценберг.

Запад тогда не смог трезво оценить речь Путина, убеждён сегодня профессор Института международных отношений Варшавского университета Станислав Белень. Многие тогдашние критики не поняли её сути. По мнению эксперта, в тот период в международных отношениях ненадолго воцарился энтузиазм от того, что победили западные ценности, что Запад поймал тот однополярный, как они тогда говорили, момент, когда он может воцариться над миром и навязать миру свою гегемонию. "Но эта эйфория, этот энтузиазм, эта уверенность в своей победе попросту заслонили в 2007 году трезвое и рациональное восприятие выступления президента Путина", — считает он.

Действительно ли всё дело в непонимании ситуации? Или, наоборот, в Вашингтоне очень хорошо поняли: Россия уже не та поверженная и покорная, а значит, представляет опасность, значит, необходимо закручивать гайки. Спустя всего неделю после Мюнхена провозглашается "независимость" Косова, а через полтора года Грузия с благословения Вашингтона нападает на Южную Осетию. После этого к власти в США приходит демократ Барак Обама, и вроде бы намечается "перезагрузка", которая с пшиком лопается на Украине в 2013–2014 годах. Ну а дальше на горизонте возникает самая натуральная холодная война. 2.0, когда Запад уже открыто объявляет Россию своим врагом и начинает реализовывать попытки её удушить.

Однако Путин в своей речи не только поставил диагноз однополярному миру, но и предсказал его разрушение. Буквально на днях это было зафиксировано в двухстороннем заявлении Москвы и Пекина. Да, многополярный мир в одночасье не наступил, но две крупнейшие мировые державы, которые во всех военных доктринах США и НАТО объявлены врагами номер один, заявили о неприемлемости прежней модели мироустройства. Россия уже не одна, как была 15 лет назад. За это время она смогла показать всему миру, что у неё есть национальные интересы, которые она может отстаивать, причём не только в бывших республиках, но и на Ближнем Востоке или Африке. А главное — стать архитектором безопасности Европы! Россия смогла сформулировать свои правила нового миропорядка, которые США предсказуемо отклонили. Но важно то, что они были сформулированы и предъявлены. Мир увидел не только то, что однополярный мир — это плохо, что Путин пытался донести в 2007-м, но увидел и альтернативу.

— Президент Путин в своём выступлении в феврале 2007 года сказал, что однополярная модель шаткая и не обеспечивает безопасности. Впоследствии стало понятно, что он был прав, когда начавшийся в США экономический кризис охватил весь мир и фактически вытащил локомотив Китай с его тогдашними инвестициями, особенно в торговле сырьём, — заявила бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль. По её словам, однополярная модель уже тогда дала первые трещины, а с началом финансово-экономического кризиса стало ясно, что "подражать американской экономической модели больше не стоит".

Мюнхенская речь президента России, убеждена она, актуальна и сейчас, некоторым её стоит пересмотреть. Жаль, что прозрение приходит лишь спустя 15 лет. И приходит оно к "бывшим", которые уже ни на что не влияют и могут говорить намного свободнее, чем нынешние политики.

Вот и бывший глава МКБ, экс-советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик считает, что тогда имелась возможность для нового диалога России – НАТО, однако она, несмотря на намерение тогдашней главы германского правительства Ангелы Меркель развивать эту тему, была упущена.

— Дискуссию открыл известный немецкий журналист. Он спросил президента, означает ли его речь "начало новой холодной войны". Этим вопросом он, к сожалению, определил сообщения немецкой и международной прессы в последующие дни, — вспоминает он.

Можно сколько угодно спорить о том, а была ли такая возможность или Запад был настроен только на конфронтацию. Какая разница? Есть ли у нас сегодня возможность если не исправить всё, что было накручено за эти годы, то хотя бы остановиться? Тем более что сегодня мы подошли к красной черте, за которой может начаться уже "горячая" война.

Россия этого действительно хочет, и, собственно говоря, мы выработали конкретные механизмы. Но США и НАТО их отклонили, попытавшись перебить повестку и выставить нам свои условия. Однако многие европейские политики и эксперты всё чаще начали говорить о Мюнхенской речи как о предупреждении о непоправимых вещах, понимать которые они начали лишь сегодня. Понимать, что упустили шанс.

Для того чтобы пришло это восприятие, понадобился нынешний кризис, когда мы едва не встали на порог войны. Но ведь войны пока нет, может, шанс не упущен? Может, ещё не поздно попытаться начать слушать друг друга?

Визит Эмманюэля Макрона вселил некоторые надежды если не на нормализацию, то хотя бы на снятие напряжённости. И пусть даже Макрон старается для себя, а не для мира, такие шаги крайне важны просто потому, что других нет, и эти могут оказаться последними.

К сожалению, надежды пока слишком слабы, ибо США продолжают агрессивно сплачивать коллективный Запад против России и Китая, толкая нас к войне. Недавний визит Олафа Шольца в Вашингтон продемонстрировал, что Германия будет играть на стороне англосаксов. Впрочем, как вспоминает Хорст Тельчик, Ангела Меркель хотела что-то наладить, но к ней не прислушались. А ведь Меркель была куда большим авторитетом, чем современные европейские политики.

Повлияет ли на европейских лидеров предупреждение Путина или они продолжат готовиться к военному конфликту? Нет, надежды мало Да, они уже начали просыпаться

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