В подмосковном Красногорске пропал 12-летний ребёнок
Антон Медведев был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, ботинки кирпичного цвета, чёрную шапку с белым лейблом и помпоном.
Пропавший ребёнок. Фото © Instagram / krasnogorsk_life
В подмосковном Красногорске пропал 12-летний ребёнок. К поискам Антона Медведева подключились волонтёры "Лизы алерт".
По данным источника Лайфа, вечером 11 февраля родители пятиклассника обратились в полицию с заявлением о пропаже. Мальчик ушёл из дома примерно в 14:30 и не вернулся в назначенное время. При нём также был телефон, который время от времени работает.
Сбор волонтёров "Лизы алерт" для поисков пропавшего в Красногорске 12-летнего Антона Медведева. Видео © LIFE
Антон был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, ботинки кирпичного цвета, чёрную шапку с белым лейблом и помпоном. Глаза у ребёнка карие, волосы короткие русые.
Ранее Лайф писал, что на Камчатке нашли живыми двух пропавших девочек 8 и 11 лет. Уточнялось, что несовершеннолетние ушли на прогулку из дома в микрорайоне "Северо-Восток" Петропавловска-Камчатского и исчезли, был объявлен розыск.
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