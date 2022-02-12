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В подмосковном Красногорске пропал 12-летний ребёнок

Антон Медведев был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, ботинки кирпичного цвета, чёрную шапку с белым лейблом и помпоном.

11 февраля, 22:03
<p>Пропавший ребёнок. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZ2QdB3L43t/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krasnogorsk_life</a></p>

Пропавший ребёнок. Фото © Instagram / krasnogorsk_life

В подмосковном Красногорске пропал 12-летний ребёнок. К поискам Антона Медведева подключились волонтёры "Лизы алерт".

По данным источника Лайфа, вечером 11 февраля родители пятиклассника обратились в полицию с заявлением о пропаже. Мальчик ушёл из дома примерно в 14:30 и не вернулся в назначенное время. При нём также был телефон, который время от времени работает.

Сбор волонтёров "Лизы алерт" для поисков пропавшего в Красногорске 12-летнего Антона Медведева. Видео © LIFE

Антон был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, ботинки кирпичного цвета, чёрную шапку с белым лейблом и помпоном. Глаза у ребёнка карие, волосы короткие русые.

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Ранее Лайф писал, что на Камчатке нашли живыми двух пропавших девочек 8 и 11 лет. Уточнялось, что несовершеннолетние ушли на прогулку из дома в микрорайоне "Северо-Восток" Петропавловска-Камчатского и исчезли, был объявлен розыск.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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