Белый дом подтвердил, что телефонный разговор Путина и Байдена планируется на 12 февраля

Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на субботу, 12 февраля. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

"Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник. Мы же предложили в субботу, и они согласились", — говорится в сообщении.

При этом в официальном графике американского президента, который распространил Белый дом, в выходные никаких официальных мероприятий с его участием не отмечено.