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Белый дом подтвердил, что телефонный разговор Путина и Байдена планируется на 12 февраля

При этом в официальном графике американского президента, который распространила администрация, в выходные никаких официальных мероприятий с его участием не отмечено.

11 февраля, 22:25
<p>Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP</p>

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP

Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на субботу, 12 февраля. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

"Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник. Мы же предложили в субботу, и они согласились", — говорится в сообщении.

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При этом в официальном графике американского президента, который распространил Белый дом, в выходные никаких официальных мероприятий с его участием не отмечено.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена 12 февраля. Представитель Кремля отметил, что о переговорах попросила американская сторона. Сначала Вашингтон прислал письменный запрос. В последний раз главы государств общались по телефону 30 декабря. Тогда главной темы стали юридические гарантии обеспечения безопасности РФ.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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