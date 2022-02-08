Подземная угроза: Почему президент Туркмении приказал экстренно потушить полыхающие "Врата ада" В 2010 власти Туркмении уже предпринимали такую попытку, но в результате всё оставили как есть, а "геенна огненная" стала достопримечательностью. 7 февраля, 21:40 Газовый кратер в пустыне Каракумы. Фото © Flickr / Roderick Eime

Врата ада в Туркменистане

4 февраля The New York Times обнародовала данные спутника Sentinel-5, согласно которым самые мощные источники выброса метана находятся в США, России и Туркменистане. В Средней Азии проблема носит системный характер. Специалисты предполагают, что мощная утечка природного газа там связана с неисправностью факелов, сжигающих попутный газ. Однако решить вопрос, руководствуясь принципом "Поджечь — и дело с концом", как показывает опыт, не всегда возможно. Ведь именно так в начале 70-х возникли "Врата ада", одно из "античудес света", представляющее для руководства страны и её народа проблему.

Для многих слово "Кара-Кум" ассоциируется с маркой конфет, выпускаемых фабрикой "Красный Октябрь", с хитом Игоря Саруханова из ВИА "Круг" или с какой-то далёкой пустыней. Так вот, в этой самой пустыне в 1971 году из-за просчётов геодезистов нефтяники выпустили из недр настоящего дьявола. Сначала всё шло по плану: геологи разбили лагерь, инженеры установили буровую установку. На тот момент СССР уже подсел на "нефтяную иглу", доля нефти в советском экспорте увеличилась с 17,2 до 31,4%. Так что это был не "чисто научный эксперимент" — как в случае с Кольской сверхглубокой скважиной , а сугубо экономический интерес. Но что-то пошло не так: земля под буровой установкой "поехала" — и лагерь провалился в воронку, засыпав оборудование. К счастью, обошлось без жертв.

Газовый кратер в пустыне Каракумы. Фото © Getty Images / Giles Clarke

В земле образовалась дыра глубиной 20 метров и диаметром 70 метров. Всего в 260 километрах к северу от Ашхабада, столицы Туркменской ССР, мощным потоком в атмосферу начал выбрасываться метан, что грозило экологической катастрофой — при высокой концентрации природный газ представляет угрозу для людей и животных. Участники экспедиции, чтобы хоть как-то "укротить зверя", решили поджечь газовый кратер в надежде, что за несколько дней, максимум — за неделю, весь газ сгорит. С того момента прошло полных 50 лет, а "Врата ада", как метко прозвали это место местные, и ныне там. Здесь птицы не поют, а деревья не растут: в радиусе 100 километров — безжизненная зона.

Сектор газа

Любителей экстремального туризма это всё впечатляет: вырывающийся из-под земли огонь и кипящая грязь. Поэтические натуры называют это "Сиянием Каракумов". Материалист может здесь наглядно объяснить происхождение библейской "Неопалимой купины", или горящего куста, с которым говорил Моисей. Исследователь из National Geographic Die Trying Джордж Курунис в 2014 году сделал фотографию "Врат ада", которую маркетологи "Годзиллы" Гарета Эдвардса использовали в своей кампании. Курунис в жаропрочном костюме из кевлара даже спустился на дно кратера и потом поделился своими впечатлениями:

"Я чувствовал себя будто на другой планете, окружённый гигантскими факелами пламени".

Ни один экскурсионный тур по Туркменистану сегодня не обходится без посещения "полыхающей бездны". Для властей это что-то вроде Мавзолея на Красной площади — никак не решат, закрывать или нет.

Мордор из "Властелина колец"

В январе этого года Гурбангулы Бердымухамедов публично заявил, что так продолжаться не может, и поручил куратору нефтегазового сектора вице-премьеру Шахыму Абрахманову решить вопрос. Но так ли это просто сделать? Такие попытки предпринимались неоднократно. В 2010 году власти уже выступали с подобной инициативой, и безуспешно — залатать дыру не удалось. Тогда, сменив позиционирование с негатива на позитив, они сделали "Врата ада" достопримечательностью, и в 2013 году эта часть пустыни вместе с кратером стала "природным заповедником". Но экологи всё это время не молчали — наоборот, они постоянно напоминали человечеству о том, как плохо влияет кратер Дарваза на экологию и здоровье людей. То ли это задело чувства Гурбангулы Бердымухамедова, то ли он просто решил всех успокоить, но в своём публичном выступлении, помимо экологического урона, он упомянул экономический:

"Мы тратим впустую ценные природные ресурсы, за которые могли бы получить прибыль — и она пошла бы на повышение благосостояния нашего народа".

Газовый котёл, или Как потушить кратер

Учёные оценили ситуацию с точки зрения науки. Кратер Дарваза не является чем-то исключительным. Метан — соединение водорода и углерода. В Костромской области есть подобные места, из которых сочится водород, но из-за высокой влажности там ничего не горит. В Азербайджане, в 15 километрах от Баку, есть горящая гора Янардаг. Она вообще горит с XIII века, и о ней ещё писал Марко Поло. Никто не собирается её тушить — более того, объект охраняется законом.

Но даже если следовать логике властей Туркмении — потушить Дарвазу несложно. Газ идёт не под давлением, а просто вытекает. Так что можно пригнать несколько самосвалов с водой и залить "Врата ада". Но метан продолжит течь — и первый брошенный окурок или спичка запустят процесс заново. Если замуровать дыру бетоном, газ за несколько лет накопится — и случится "бум" разрушительных масштабов, причём нельзя спрогнозировать, где случится взрыв и какие жертвы это за собой повлечёт. Если из-под бетонного купола вывести трубу, через которую газ можно выкачивать для хозяйственных нужд, это имело бы смысл, но многие хозяйственники сами скажут, что это экономически нецелесообразно.

Горящий газовый кратер Дарваза в туркменской пустыне Каракумы. Фото © Getty Images / Giles Clarke

За полвека там сгорело несколько миллионов кубометров газа, а это не так уж и много. По мнению некоторых геологов, закрыть вопрос можно направленным взрывом, который обрушит стенки кратера и засыпет "большую конфорку", но, во-первых, это дорого, а во-вторых, полностью не решит проблему — газ продолжит потихоньку сочиться. По мнению специалистов, пытаться как-то решать вопрос с газом — всё равно что менять течения рек. Последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Природная духовка, которую нельзя купить

С точки зрения вреда для здоровья людей проблема, по словам специалистов, преувеличена. Многие пользуются газовыми конфорками, у нефтяников под боком постоянно горят факелы с попутным газом, и связанных конкретно с этим профессиональных заболеваний у них нет. Специалисты по туризму совместно с геологами отмечают, что если и есть какой-то экономический убыток, то его можно компенсировать, доведя до ума идею "туристического центра".

Горящий газовый кратер Дарваза в туркменской пустыне Каракумы. Фото © Flickr / Martha de Jong-Lantink

Только это должна быть не дырка в земле, огороженная забором, а полноценная инфраструктура с лекториями, кафетериями, кемпингом и рекреационной зоной. В качестве примера для подражания предлагается вулкан Килауэа на Гавайских островах, который является частью национального парка Хавайи-Волкейнос и приносит миллионы долларов в казну ежегодно. Почему бы людям не дать возможность цивилизованно любоваться на огонь, решив ряд вопросов, связанных с безопасностью и комфортом. В любом случае на этот вопрос придётся отвечать властям Туркмении.

Нужно ли запечатывать "врата ада" в Туркменистане? Нужно. Это опасный аттракцион Не нужно. Это точка притяжения для туристов Оставить как есть и подумать, как на этом заработать

Авторы